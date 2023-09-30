Афанасьева-Шишигина-Олехова Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева-Шишигина-Олехова Светлана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1964

Отец: Мамайкин Иван Васильевич

Мать: Афанасьева Зинаида Егоровна

Рождение ребёнка
06.10.1984

Дочь: Шишигина-Колмогорцева Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Шишигин Владимир

Рождение ребёнка
03.06.1991

Дочь: Шишигина-Верина Александра Владимировна

Отец ребёнка: Шишигин Владимир

Рождение ребёнка
03.06.?

Дочь: Шишигина Кристина Владимировна

Отец ребёнка: Шишигин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олехов Александр Александрович

Отец ребёнка: Олехов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олехов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишигин Владимир

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