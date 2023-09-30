Афанасьева-Шишигина-Олехова Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1964
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1964
Рождение ребёнка
06.10.1984
Дочь: Шишигина-Колмогорцева Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Шишигин Владимир
Рождение ребёнка
03.06.1991
Дочь: Шишигина-Верина Александра Владимировна
Отец ребёнка: Шишигин Владимир
Рождение ребёнка
03.06.?
Дочь: Шишигина Кристина Владимировна
Отец ребёнка: Шишигин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олехов Александр Александрович
Отец ребёнка: Олехов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олехов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишигин Владимир