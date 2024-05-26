Патимат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патимат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хасмагомедов Рамазан Гусенов

Рождение ребёнка
29.11.2009

Дочь: Хасмагомедова Аминат Рамазановна

Отец ребёнка: Хасмагомедов Рамазан Гусенов

Рождение ребёнка
10.03.2012

Дочь: Хасмагомедова Хадижат Рамазановна

Отец ребёнка: Хасмагомедов Рамазан Гусенов

Рождение ребёнка
19.01.2016

Дочь: Хасмагомедова София Рамазановна

Отец ребёнка: Хасмагомедов Рамазан Гусенов

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