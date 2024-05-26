Патимат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.2009
Дочь: Хасмагомедова Аминат Рамазановна
Отец ребёнка: Хасмагомедов Рамазан Гусенов
Рождение ребёнка
10.03.2012
Дочь: Хасмагомедова Хадижат Рамазановна
Отец ребёнка: Хасмагомедов Рамазан Гусенов
Рождение ребёнка
19.01.2016
Дочь: Хасмагомедова София Рамазановна
Отец ребёнка: Хасмагомедов Рамазан Гусенов