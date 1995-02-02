Никитична, Аникеева (Никитична) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитична, Аникеева (Никитична) Мария

Место рождения

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

09.04.1897

Дата смерти

02.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1897

Отец: Небайкин Никита

Мать: Небайкина (Федоровна) Мария

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Архивная справка №511/8 от 10.12.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 | Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1897 год | Государственный архив Сарато... Показать все
Место жительства
С 09.04.1897 по 1973
Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
10.04.1897
Архивная справка №511/8 от 10.12.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 | Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1897 год | Государственный архив Сарато... Показать все
Бракосочетание
03.02.1915

Муж: Аникеев Иван

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Архивная справка №511/10 от 24.12.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
11.12.1915

Сын: Аникеев Николай Иванович

Отец ребёнка: Аникеев Иван

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1915 год | Государственный архив Саратовской области | л. 328 об.-329; зап. 104 | Архивная справка №511/3 от 24.04.2019 | ОГУ ГАСО |... Показать все
Рождение ребёнка
1925

Сын: Иванович Григорий

Отец ребёнка: Аникеев Иван

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 37 гв. стр. 12 гв. сд №105 за время с 15 по 19 октября 1943 г. | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 15... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1929

Сын: Аникеев Петр

Отец ребёнка: Аникеев Иван

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
С 1943 по 1944
Колхозница | Похозяйственная книга №2 с. Широкий Буерак на 1943-1944-1945 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 19-20
Работа или профессия
1945
Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Домохозяйка | Похозяйственная книга №2 с. Широкий Буерак на 1943-1944-1945 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 19-20
Награда
20.09.1946
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.» | Удостоверение «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной Войны» Серия Г №080750 | Родовой архивный ф... Показать все
Место жительства
После 1973
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Смерть
02.02.1995
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Причина смерти: Старость | Справка о смерти №410 от 15 мая 2019 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Похороны
После 02.02.1995
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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