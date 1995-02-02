Никитична, Аникеева (Никитична) Мария
Место рождения
Дата рождения09.04.1897
Дата смерти02.02.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1897
Отец: Небайкин Никита
Архивная справка №511/8 от 10.12.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 | Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1897 год | Государственный архив Сарато... Показать все
Место жительства
С 09.04.1897 по 1973
Крещение
10.04.1897
Архивная справка №511/8 от 10.12.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 | Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1897 год | Государственный архив Сарато... Показать все
Бракосочетание
03.02.1915
Муж: Аникеев Иван
Архивная справка №511/10 от 24.12.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
11.12.1915
Отец ребёнка: Аникеев Иван
Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1915 год | Государственный архив Саратовской области | л. 328 об.-329; зап. 104 | Архивная справка №511/3 от 24.04.2019 | ОГУ ГАСО |... Показать все
Рождение ребёнка
1925
Сын: Иванович Григорий
Отец ребёнка: Аникеев Иван
Именной список безвозвратных потерь сержантского и рядового состава 37 гв. стр. 12 гв. сд №105 за время с 15 по 19 октября 1943 г. | Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации | л. 15... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1929
Сын: Аникеев Петр
Отец ребёнка: Аникеев Иван
Работа или профессия
С 1943 по 1944
Колхозница | Похозяйственная книга №2 с. Широкий Буерак на 1943-1944-1945 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 19-20
Работа или профессия
1945
Домохозяйка | Похозяйственная книга №2 с. Широкий Буерак на 1943-1944-1945 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 19-20
Награда
20.09.1946
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.» | Удостоверение «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной Войны» Серия Г №080750 | Родовой архивный ф... Показать все
Место жительства
После 1973
Смерть
02.02.1995
Причина смерти: Старость | Справка о смерти №410 от 15 мая 2019 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Похороны
После 02.02.1995