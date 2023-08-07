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Устинья Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1749 г.р.

Мать

1762 г.р.

Дети

1812 г.р.
1815 г.р.
1816 г.р.

Добавил:

МЧ
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Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Мирон Яковлевич

Мать: Марфа Еремеевна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1815

Сын: Петр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1816

Сын: Григорий

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно