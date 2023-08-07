Устинья Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Мирон Яковлевич
Мать: Марфа Еремеевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1815
Сын: Петр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1816
Сын: Григорий
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно