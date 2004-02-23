Смирнова (Миронова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Миронова) Анна Григорьевна

Смирнова (Миронова) Анна Григорьевна

Место рождения

Красавино, Коряковская волость, Костромской уезд

Дата рождения

12.07.1912

Дата смерти

23.02.2004

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1912

Отец: Миронов Григорий Михайлович

Мать: Миронова Евлампия Ивановна

Красавино, Коряковская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
03.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Иванович

Красавино, Коряковская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
18.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Михаил Иванович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Михаил Иванович

Смерть
23.02.2004
Кострома, город Кострома, Костромская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close