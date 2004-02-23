Смирнова (Миронова) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения12.07.1912
Дата смерти23.02.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1912
Рождение ребёнка
03.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.2004
Причина смерти: Естественная смерть/старость