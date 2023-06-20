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Коврижных Анисим Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Коврижных Емельян Спиридонович

Мать: Коврижных Улитта Петровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Коврижных Григорий Анисимович

Мать ребёнка: Коврижных Домна Лукинична

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Анисимовна

Мать ребёнка: Коврижных Домна Лукинична

Рождение ребёнка
1843

Сын: Коврижных Семен Анисимович

Мать ребёнка: Коврижных Домна Лукинична

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ирина Анисимовна

Мать ребёнка: Коврижных Домна Лукинична

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мавра Анисимовна

Мать ребёнка: Коврижных Домна Лукинична

Смерть
Неизвестно