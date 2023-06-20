Коврижных Анисим Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1835
Сын: Коврижных Григорий Анисимович
Мать ребёнка: Коврижных Домна Лукинична
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Анисимовна
Мать ребёнка: Коврижных Домна Лукинична
Рождение ребёнка
1843
Сын: Коврижных Семен Анисимович
Мать ребёнка: Коврижных Домна Лукинична
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ирина Анисимовна
Мать ребёнка: Коврижных Домна Лукинична
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мавра Анисимовна
Мать ребёнка: Коврижных Домна Лукинична
Смерть
Неизвестно