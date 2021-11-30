Яровикова (Маринина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровикова (Маринина) Нина

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Место рождения

Косаревский леспромхоз, Подосиновский район

Дата рождения

16.02.1941

Дата смерти

30.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1941

Отец: Маринин Василий Григорьевич

Мать: Маринина Александра Ивановна

Косаревский леспромхоз, Подосиновский район
Бракосочетание
1966

Муж: Яровиков Сергей

Сыктывкар
Рождение ребёнка
1967

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Яровиков Сергей

пос.Советский Марийской АССР
Рождение ребёнка
01.11.1972

Сын: Яровиков Николай

Отец ребёнка: Яровиков Сергей

пос.Советский Марийской АССР
Смерть
30.11.2021
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