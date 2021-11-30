Яровикова (Маринина) Нина
Место рожденияКосаревский леспромхоз, Подосиновский район
Дата рождения16.02.1941
Дата смерти30.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1941
Косаревский леспромхоз, Подосиновский район
Бракосочетание
1966
Муж: Яровиков Сергей
Сыктывкар
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Яровиков Сергей
пос.Советский Марийской АССР
Рождение ребёнка
01.11.1972
Сын: Яровиков Николай
Отец ребёнка: Яровиков Сергей
пос.Советский Марийской АССР
Смерть
30.11.2021