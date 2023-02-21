Смирнова Маргарита Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Маргарита Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
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