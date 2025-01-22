(Жаринова) Александра
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Жаринов Анатолий1944 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жаринов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаринов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаринов Анатолий
Смерть
Неизвестно