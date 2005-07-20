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Герасимова Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.2005

Отец: не указан

Мать: Герасимова Мария Юрьевна