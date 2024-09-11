Добрынин Дионисий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Дионисий

Место рождения

Средняя Почитанка, Томский округ, Сибирский край

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Средняя Почитанка, Томский округ, Сибирский край
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Средняя Почитанка, Томский округ, Сибирский край
Бракосочетание
29.04.1829 ст.

Жена: Добрынина (Дубровская) Феодосья Ивановна

Берикуль, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Кол-во лет жениха: 34 | Кол-во лет невесте: 16 | № 21. 29 апреля 1829 г. Колыонской волости деревни Средняя Почитанка вновь причисленный поселенец Дионисий Добрынмн 34 лет первым браком и тойже воло... Показать все
Смерть
Неизвестно
Средняя Почитанка, Томский округ, Сибирский край

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