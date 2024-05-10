Рядовкин Михаил Иванович 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рядовкин Михаил Иванович

Место рождения

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Бракосочетание
10.11.1906 ст.

Жена: Рядовкина (Фокина) Ирина Алексеевна

Кулига, Холмогорский район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 26 | Кол-во лет невесте: 19 | № 11. 10 ноября 1906 г. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Кологривской уволенный в запас армии фельдшер крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Кулига, Холмогорский район, Архангельская область

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