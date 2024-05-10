Рядовкин Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1906 ст.
Кол-во лет жениха: 26 | Кол-во лет невесте: 19 | № 11. 10 ноября 1906 г. Холмогорского уезда Зачачьевской волости, прихода и общества деревни Кологривской уволенный в запас армии фельдшер крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно