Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1917
Дочь: Локтева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Локтев Иван Лаврентьевич
Рождение ребёнка
20.07.1919
Отец ребёнка: Локтев Иван Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно