Анастасия Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локтев Иван Лаврентьевич

Рождение ребёнка
29.10.1917

Дочь: Локтева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Локтев Иван Лаврентьевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1919

Сын: Локтев Леонид Иванович

Отец ребёнка: Локтев Иван Лаврентьевич

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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