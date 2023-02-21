ШАРОВ Фотий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ШАРОВ Фотий Николаевич

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Место рождения

Гольяны

Дата рождения

17.09.1840

Дата смерти

13.01.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1806

Дочь: Аристова Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Шаров Мария Яковлевна

Гольяны
Рождение ребёнка
1809

Сын: Петухов Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Шаров Мария Яковлевна

Гольян дер.
Рождение
17.09.1840

Отец: Женихов Дмитрий Герасимович

Мать: Мелания Фотиевна

Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаров Мария Яковлевна

Гольяны
Смерть
13.01.1902
Гольяны
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