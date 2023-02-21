ШАРОВ Фотий Николаевич
Место рожденияГольяны
Дата рождения17.09.1840
Дата смерти13.01.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1806
Дочь: Аристова Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Шаров Мария Яковлевна
Гольяны
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Шаров Мария Яковлевна
Гольян дер.
Рождение
17.09.1840
Отец: Женихов Дмитрий Герасимович
Мать: Мелания Фотиевна
Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаров Мария Яковлевна
Гольяны
Смерть
13.01.1902
Гольяны