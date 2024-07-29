Хохлов Николай Михайлович
Место рожденияСпешнево
Дата рожденияОколо 1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Аграфена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Хохлов Севастьян Николаевич
Мать ребёнка: Хохлова Прасковья Анисимовна
Смерть
Неизвестно