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Хохлов Николай Михайлович

Место рождения

Спешнево

Дата рождения

Около 1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Около 1811 г.р.

Жена

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Аграфена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Прасковья Анисимовна

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Хохлов Севастьян Николаевич

Мать ребёнка: Хохлова Прасковья Анисимовна

Смерть
Неизвестно

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