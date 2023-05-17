Sumskaja Lubov Ivanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSumskaja Lubov Ivanovna

Sumskaja Lubov Ivanovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1995

Дочь: Sumskaja Maria Wjatscheslawowna

Отец ребёнка: Sumskoj Wjatscheslaw Grigorjewitsch

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Sumskoj Wjatscheslaw Grigorjewitsch