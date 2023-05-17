Sumskaja Lubov Ivanovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1995
Дочь: Sumskaja Maria Wjatscheslawowna
Отец ребёнка: Sumskoj Wjatscheslaw Grigorjewitsch
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Sumskoj Wjatscheslaw Grigorjewitsch