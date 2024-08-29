Гольцов Михаил Фокеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1704 и 1708
Дата смерти1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1704 и 1708
Отец: Гольцов Фока
Мать: Гольцова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Гольцова Ксения(Анисья) Сергеевна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Гольцов Никита Михайлович
Мать ребёнка: Гольцова Ксения(Анисья) Сергеевна
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Гольцова Ксения(Анисья) Сергеевна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Гольцов Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Гольцова Ксения(Анисья) Сергеевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Гольцов Софрон Михайлович
Мать ребёнка: Гольцова Ксения(Анисья) Сергеевна
Смерть
1772