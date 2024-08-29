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Гольцов Михаил Фокеевич

Место рождения

Памятное, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Между 1704 и 1708

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1704 и 1708

Отец: Гольцов Фока

Мать: Гольцова Анна

Памятное, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гольцова Ксения(Анисья) Сергеевна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Гольцов Антон Михайлович

Мать ребёнка: Гольцова Ксения(Анисья) Сергеевна

Рождение ребёнка
1728

Сын: Гольцов Никита Михайлович

Мать ребёнка: Гольцова Ксения(Анисья) Сергеевна

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Гольцов Аксен Михайлович

Мать ребёнка: Гольцова Ксения(Анисья) Сергеевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Гольцов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Гольцова Ксения(Анисья) Сергеевна

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Гольцов Софрон Михайлович

Мать ребёнка: Гольцова Ксения(Анисья) Сергеевна

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1772
Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

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