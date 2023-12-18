Крапивенцева Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1963
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1963
Отец: Петрунин Михаил Арсентьевич
Мать: Петрунина Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крапивенцев Денис Юрьевич
Отец ребёнка: Крапивенцев Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крапивенцев Максим Юрьевич
Отец ребёнка: Крапивенцев Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крапивенцев Юрий