Крапивенцева Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрапивенцева Татьяна Михайловна

Крапивенцева Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1963

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1963

Отец: Петрунин Михаил Арсентьевич

Мать: Петрунина Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крапивенцев Денис Юрьевич

Отец ребёнка: Крапивенцев Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крапивенцев Максим Юрьевич

Отец ребёнка: Крапивенцев Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крапивенцев Юрий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close