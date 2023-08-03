Лещиновская (Гадюка) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещиновская (Гадюка) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лещиновский Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лещиновский Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лещиновский Евгений

Смерть
Неизвестно