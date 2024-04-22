Михаловская (Харламова) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаловская (Харламова) Елена Константиновна

Михаловская (Харламова) Елена Константиновна

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

08.04.1880

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1880

Отец: Харламов Константин Трофимович

Мать: Харламова Анна Васильевна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
06.07.1903

Муж: Михаловский Василий Харлампиевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
22.06.1904

Сын: Михаловский Владислав Васильевич

Отец ребёнка: Михаловский Василий Харлампиевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Михаловский Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Михаловский Василий Харлампиевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
15.04.1911

Сын: Михаловский Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Михаловский Василий Харлампиевич

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
1950
Курган, город Курган, Курганская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close