Михаловская (Харламова) Елена Константиновна
Место рождения
Дата рождения08.04.1880
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1880
Бракосочетание
06.07.1903
Рождение ребёнка
22.06.1904
Сын: Михаловский Владислав Васильевич
Отец ребёнка: Михаловский Василий Харлампиевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Михаловский Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Михаловский Василий Харлампиевич
Рождение ребёнка
15.04.1911
Сын: Михаловский Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Михаловский Василий Харлампиевич
Смерть
1950