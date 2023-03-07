Де Лазари (Дылёва) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.12.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1870
Отец: Дылёв Василий Иванович
Мать: не указана
Образование
По 1889
СПб.
Елисаветинский институт
Бракосочетание
30.10.1891
Супруг(-а): Валентина Васильевна де Лазари (Дылёва) | Знаменская Входоиерусалимская церковь
Рождение ребёнка
30.07.1893
Дочь: Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Де Лазари Константин Николаевич
Рождение ребёнка
27.03.1897
Дочь: Александра Константиновна
Отец ребёнка: Де Лазари Константин Николаевич
Рождение ребёнка
10.04.1900
Дочь: Евгения Костантиновна
Отец ребёнка: Де Лазари Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Schosland Тамара Константиновна
Отец ребёнка: Де Лазари Константин Николаевич
Развод
1922
Смерть
Неизвестно