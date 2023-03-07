Де Лазари (Дылёва) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де Лазари (Дылёва) Валентина Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

03.12.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1870

Отец: Дылёв Василий Иванович

Мать: не указана

Образование
По 1889
СПб.
Елисаветинский институт
Бракосочетание
30.10.1891

Муж: Де Лазари Константин Николаевич

Супруг(-а): Валентина Васильевна де Лазари (Дылёва) | Знаменская Входоиерусалимская церковь
Рождение ребёнка
30.07.1893

Дочь: Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Де Лазари Константин Николаевич

Рождение ребёнка
27.03.1897

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Де Лазари Константин Николаевич

Рождение ребёнка
10.04.1900

Дочь: Евгения Костантиновна

Отец ребёнка: Де Лазари Константин Николаевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Schosland Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Де Лазари Константин Николаевич

Развод
1922

Муж: Де Лазари Константин Николаевич

Смерть
Неизвестно
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