Луговой Дмитрий Максимович
Место рождения
Дата рождения17.09.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1908 ст.
Отец: Луговой Максим Васильевич
Мать: Таисия Михайлова
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252492#63
Крещение
18.09.1908 ст.
Восприемники той же деревни крестьянский сын Николай Зиновиев и деревни Протасьево крестьянка вдова Екатерина Стефанова
Смерть
Неизвестно