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Луговой Дмитрий Максимович

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Место рождения

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

17.09.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1908 ст.

Отец: Луговой Максим Васильевич

Мать: Таисия Михайлова

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252492#63
Крещение
18.09.1908 ст.
Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники той же деревни крестьянский сын Николай Зиновиев и деревни Протасьево крестьянка вдова Екатерина Стефанова
Смерть
Неизвестно
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