Зайцева Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

12.10.1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1822 ст.

Сын: Зайцев Василий Ильич

Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.11.1823 ст.

Дочь: Стефанида Ильинична

Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.12.1825 ст.

Дочь: Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.08.1829 ст.

Дочь: Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Васса Ильинична

Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.03.1833 ст.

Сын: Зайцев Григорий Ильич

Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.02.1836 ст.

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.08.1838 ст.

Сын: Зайцев Александр Ильич

Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.05.1843 ст.

Дочь: Акулина Ильинична

Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Илья Васильевич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
12.10.1870 ст.
Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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