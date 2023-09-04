Зайцева Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800 ст.
Дата смерти12.10.1870 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1822 ст.
Сын: Зайцев Василий Ильич
Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1823 ст.
Дочь: Стефанида Ильинична
Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
22.12.1825 ст.
Дочь: Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
24.08.1829 ст.
Дочь: Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Васса Ильинична
Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1833 ст.
Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
16.02.1836 ст.
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
27.08.1838 ст.
Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич
Рождение ребёнка
08.05.1843 ст.
Дочь: Акулина Ильинична
Отец ребёнка: Зайцев Илья Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.1870 ст.