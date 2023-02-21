Обложкин Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1905
Сын: Обложкин Николай Семёнович
Мать ребёнка: Обложкина София Тимофеевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Обложкина Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Обложкина София Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.12.1913
Сын: Обложкин Георгий Семенович
Мать ребёнка: Обложкина София Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.08.1914
Дочь: Обложкина Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Обложкина София Тимофеевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Обложкина София Тимофеевна
Смерть
Неизвестно