Петров Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Алексей Иванович

Мать: Зыбина Агрофена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Кашина Мария Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Кашина Мария Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашина Мария Викторовна

Смерть
Неизвестно
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