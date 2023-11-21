Петров Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Алексей Иванович
Мать: Зыбина Агрофена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Кашина Мария Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Кашина Мария Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кашина Мария Викторовна
Смерть
Неизвестно