Шамсизигана
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Мухамедьян Давлетшин
Отец ребёнка: Давлетша Зиганшин
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мафтуха Давлетшина
Отец ребёнка: Давлетша Зиганшин
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ахмедьян Давлетшин
Отец ребёнка: Давлетша Зиганшин
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Давлетша Зиганшин