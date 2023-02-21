Шамсизигана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсизигана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Мухамедьян Давлетшин

Отец ребёнка: Давлетша Зиганшин

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Мафтуха Давлетшина

Отец ребёнка: Давлетша Зиганшин

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Сын: Ахмедьян Давлетшин

Отец ребёнка: Давлетша Зиганшин

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1891

Сын: Мухаметсадык Давлетшович

Отец ребёнка: Давлетша Зиганшин

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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