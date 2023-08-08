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Колганова Светлана Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1951

Отец: Колганов Павел Васильевич

Мать: Богатова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
27.01.1976

Дочь: Аристархова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Аристархов Александр

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.11.1984

Дочь: Аристархова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Аристархов Александр