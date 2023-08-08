Колганова Светлана Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1951
Отец: Колганов Павел Васильевич
Мать: Богатова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1976
Дочь: Аристархова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Аристархов Александр
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.11.1984
Дочь: Аристархова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Аристархов Александр