Шарапова Ирина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова Ирина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Шарапов Иван Иванович

Отец ребёнка: Шарапов Иван Власов

Рождение ребёнка
1732

Сын: Шарапов Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Шарапов Иван Власов

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Шарапов Иван Власов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Иван Власов

Смерть
Неизвестно
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