Шарапова Ирина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Шарапов Иван Власов
Рождение ребёнка
1732
Сын: Шарапов Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Шарапов Иван Власов
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Шарапов Иван Власов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарапов Иван Власов
Смерть
Неизвестно