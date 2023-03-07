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Карабанова Елена Андреевна
Карабанова Елена Андреевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
Дата рождения
15.06.1975
Пол
Женский
Отец
Карабанов Андрей Валентинович
1953 г.р.
Мать
Новосельцева Елена Владимировна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1975
Отец:
Карабанов Андрей Валентинович
Мать:
Новосельцева Елена Владимировна
Санкт-Петербург
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