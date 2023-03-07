Карабанова Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабанова Елена Андреевна

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

15.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1975

Отец: Карабанов Андрей Валентинович

Мать: Новосельцева Елена Владимировна

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