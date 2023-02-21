Седаков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1915
Дочь: Седакова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Седакова Дарья Семёновна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Седаков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Седакова Дарья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Седакова Дарья Семёновна
Смерть
Неизвестно