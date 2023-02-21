Седаков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седаков Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1915

Дочь: Седакова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Седакова Дарья Семёновна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Седаков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Седакова Дарья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седакова Дарья Семёновна

Смерть
Неизвестно
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