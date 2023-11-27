Иванов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1984

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1984

Отец: Иванов Михаил

Мать: Иванова Людмила

Рождение ребёнка
25.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Роман

Мать ребёнка: Иванова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Наталья

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