Easton Selathiel
Место рожденияHampstead, Devon, , England
Дата рождения17.04.1636
Дата смертиПосле 1679
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1636
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Hampstead, Devon, , England
Смерть
После 1679
aft 1679
Рождение ребёнка
17.02.1680
Сын: Easton Richard
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Devon, England