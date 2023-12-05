Easton Selathiel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Easton Selathiel

Место рождения

Hampstead, Devon, , England

Дата рождения

17.04.1636

Дата смерти

После 1679

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1680 г.р.

Добавил:

CR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1636

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Hampstead, Devon, , England
Смерть
После 1679
aft 1679
Рождение ребёнка
17.02.1680

Сын: Easton Richard

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Devon, England
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