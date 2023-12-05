Федоров Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Егор

Мать: Федорова Фекла

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