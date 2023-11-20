Матвейчук Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвейчук Мария Николаевна
Отец ребёнка: Матвейчук Николай Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвейчук Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Матвейчук Николай Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвейчук Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Матвейчук Николай Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвейчук Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Матвейчук Николай Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно