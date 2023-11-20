Матвейчук Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвейчук Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвейчук Мария Николаевна

Отец ребёнка: Матвейчук Николай Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвейчук Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Матвейчук Николай Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвейчук Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Матвейчук Николай Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвейчук Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Матвейчук Николай Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвейчук Николай Демьянович

Смерть
Неизвестно
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