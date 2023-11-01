Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Пыжев Иван Никитович
Пыжев Иван Никитович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Пол
Мужской
Отец
Пыжев Никита Иванович
1796 г.р.
Мать
Домна Савельевна
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Пыжев Никита Иванович
Мать:
Домна Савельевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия