Пыжев Иван Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Иван Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1856

Отец: Пыжев Никита Иванович

Мать: Домна Савельевна

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