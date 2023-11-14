Крайнова Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1928

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1928

Отец: Крайнов Иван Андреевич

Мать: Крайнова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.?

Сын: Крайнов Андрей Викторович

Мать ребёнка: Крайнова Виктор Иванович

Рождение ребёнка
24.11.?

Сын: Крайнова Антонина Викторовна

Мать ребёнка: Крайнова Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнов Юрий Альвианович

Мать ребёнка: Крайнова Виктор Иванович

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