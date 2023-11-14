Крайнова Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1928
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1928
Отец: Крайнов Иван Андреевич
Мать: Крайнова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.?
Сын: Крайнов Андрей Викторович
Мать ребёнка: Крайнова Виктор Иванович
Рождение ребёнка
24.11.?
Сын: Крайнова Антонина Викторовна
Мать ребёнка: Крайнова Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крайнова Виктор Иванович