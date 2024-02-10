Фёдор Михайлов
мужской, родился 1778 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умер Неизвестно
МатьАнна Ильина1757 ст. г.р.
ОтецМихаил Яковлев1754 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: Михаил Яковлев
Мать: Анна Ильина
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно