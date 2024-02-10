Фёдор Михайлов 1778 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Михайлов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1778 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умер Неизвестно

Мать
Анна Ильина1757 ст. г.р.
Отец
Михаил Яковлев1754 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: Михаил Яковлев

Мать: Анна Ильина

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

В РС 1795 по Тогустемиру указаны, но не указан возраст на текущую ревизию. Может, не доехали.

Смерть
Неизвестно

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