Баталов Азамат Азатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1976
Отец: Баталов Азат
Мать: Баталова Раумана
Рождение ребёнка
02.03.2007
Дочь: Баталова Камилла
Мать ребёнка: Баталова Гульнара Мухаметфаясовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баталова Гульнара Мухаметфаясовна