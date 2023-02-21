Баталов Азамат Азатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталов Азамат Азатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1976

Отец: Баталов Азат

Мать: Баталова Раумана

Рождение ребёнка
02.03.2007

Дочь: Баталова Камилла

Мать ребёнка: Баталова Гульнара Мухаметфаясовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баталова Гульнара Мухаметфаясовна

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