Воронина Акилина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Акилина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1889

Дочь: Мавра Дмитриевна

Отец ребёнка: Воронин Дмитрий Нестерович

Лукново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Дмитрий Нестерович

Смерть
Неизвестно
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