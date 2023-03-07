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Севастьянов Герман Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.02.1905

Дата смерти

21.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1905

Отец: Севастьянов Василий Сергеевич

Мать: Балашева Оленина Севастьянова Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1949

Жена: Tennant Ирина Михайловна

Супруг(-а): Сесил Теннант
Работа или профессия
Неизвестно
Директор русского балета в Америке
Смерть
21.06.1974
Женева, Geneva, Geneva, GE, Switzerland
Похороны
Неизвестно
г. Веве в Швейцарии., Vevey, Riviera-Pays-d'Enhaut, VD, Switzerland
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