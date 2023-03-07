Севастьянов Герман Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1905
Дата смерти21.06.1974
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1905
Бракосочетание
1949
Жена: Tennant Ирина Михайловна
Супруг(-а): Сесил Теннант
Работа или профессия
Неизвестно
Директор русского балета в Америке
Смерть
21.06.1974
Женева, Geneva, Geneva, GE, Switzerland
Похороны
Неизвестно
г. Веве в Швейцарии., Vevey, Riviera-Pays-d'Enhaut, VD, Switzerland