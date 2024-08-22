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Куцева (Куцева) Любовь Алексеевна

Место рождения

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

08.09.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1876

Отец: Куцев Алексей Гаврилов

Мать: Куцева (Анисина) Мария Николаевна

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 978 МК церквей Мещовский у. за 1876 г Любовь Алексеевна Куцева Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Алексей Гаврилович Куцев и законная его жена Марья Николаев... Показать все
Крещение
08.09.1876
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 978 МК церквей Мещовский у. за 1876 г Любовь Алексеевна Куцева Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Алексей Гаврилович Куцев и законная его жена Марья Николаев... Показать все
Смерть
Неизвестно

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