Куцева (Куцева) Любовь Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
08.09.1876
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 978 МК церквей Мещовский у. за 1876 г Любовь Алексеевна Куцева Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Алексей Гаврилович Куцев и законная его жена Марья Николаев... Показать все
Крещение
08.09.1876
Воронеты, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 978 МК церквей Мещовский у. за 1876 г Любовь Алексеевна Куцева Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Алексей Гаврилович Куцев и законная его жена Марья Николаев... Показать все
Смерть
Неизвестно