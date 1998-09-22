Войновская-Волкович (Волкович) Злата Андреевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1901
Дата смерти22.09.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1901
В паспорте измененная дата рожд. 31.12.1903, фамилия Войновская-Волкович
Развод
1947
Не ранее 1947
Бракосочетание
Неизвестно
До 1930 (Киев?) 2-й брак партнера
Крещение
Неизвестно
Крещена Златой по желанию отца. Восприемник Катеринич Петр Петрович
Смерть
22.09.1998
Похороны
1998
Хованское кладбище №5111 (кв. 523н)