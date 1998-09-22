Войновская-Волкович (Волкович) Злата Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войновская-Волкович (Волкович) Злата Андреевна

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Место рождения

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

Дата рождения

22.07.1901

Дата смерти

22.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1901

Отец: Волкович Андрей Николаевич

Мать: Шестакова Людмила Николаевна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
В паспорте измененная дата рожд. 31.12.1903, фамилия Войновская-Волкович
Развод
1947

Муж: Войновский Абрам Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Не ранее 1947
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войновский Абрам Борисович

До 1930 (Киев?) 2-й брак партнера
Крещение
Неизвестно
Крещена Златой по желанию отца. Восприемник Катеринич Петр Петрович
Смерть
22.09.1998
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
1998
Москва, город федерального значения Москва
Хованское кладбище №5111 (кв. 523н)
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