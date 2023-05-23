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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайчиков Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Зайчиков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Зайчиков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайчиков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайчиков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайчиков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Зайчиков Яков
Смерть
Неизвестно