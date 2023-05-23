? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Зайчиков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Зайчиков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Зайчиков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Зайчиков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Зайчиков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Зайчиков Яков

Смерть
Неизвестно