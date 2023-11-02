Торшин Никифор Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1874
Отец: Торшин Михаил Созонов
Крещение
02.06.1874
Восприемники /…/ деревни Марьиной крестьянин собственник Дементий Борисов Курчавый и деревни Алексеевки девица Евдокия Игнатова Негодяева
Бракосочетание
23.10.1892
Рождение ребёнка
27.07.1894
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Торшина Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Торшин Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Торшина Евдокия Михайлова
Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно