Торшин Никифор Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торшин Никифор Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1874

Отец: Торшин Михаил Созонов

Мать: Торшина Пелагея Ларионова

Крещение
02.06.1874
Восприемники /…/ деревни Марьиной крестьянин собственник Дементий Борисов Курчавый и деревни Алексеевки девица Евдокия Игнатова Негодяева
Бракосочетание
23.10.1892

Жена: Торшина Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
27.07.1894

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Торшина Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Торшин Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Торшина Евдокия Михайлова

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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