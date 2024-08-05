Владиславлев Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владиславлев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Владиславлева Любовь Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Владиславлев Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Владиславлева Любовь Стефановна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Владиславлев Константин Андреевич
Мать ребёнка: Владиславлева Любовь Стефановна
Смерть
Неизвестно