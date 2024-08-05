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Владиславлев Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Владиславлев Александр Иванович

Мать: (Третьякова) Анисия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владиславлев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Владиславлева Любовь Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владиславлева Любовь Стефановна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Владиславлев Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Владиславлева Любовь Стефановна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Владиславлев Константин Андреевич

Мать ребёнка: Владиславлева Любовь Стефановна

Смерть
Неизвестно

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