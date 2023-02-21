Мосбрехер (Mosbrecher) Барбара (Barbara)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.03.1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Дек Иоганнес Мартин
Отец ребёнка: Дек Иоганнес Венделин
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дек Анна Катарина
Отец ребёнка: Дек Иоганнес Венделин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1755
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция