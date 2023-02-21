Мосбрехер (Mosbrecher) Барбара (Barbara) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосбрехер (Mosbrecher) Барбара (Barbara)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.03.1755

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Дек Иоганнес Мартин

Отец ребёнка: Дек Иоганнес Венделин

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дек Анна Катарина

Отец ребёнка: Дек Иоганнес Венделин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дек Иоганнес Венделин

Смерть
16.03.1755
Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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