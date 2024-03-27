Тураев Бахтияр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тураев Бахтияр

Место рождения

? Узбекская ССР

Дата рождения

01.12.1947

Дата смерти

19.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1947

Отец: Валиев Турохан

Мать: Тураева Хаирзада Мирхайдаровна

? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
29.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Дивногорск (Красноярский край)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
19.12.1994
с.Барлук, Куйтунский район, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
с.Барлук, Куйтунский район, Иркутская область
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