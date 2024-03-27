Тураев Бахтияр
Место рождения? Узбекская ССР
Дата рождения01.12.1947
Дата смерти19.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1947
Отец: Валиев Турохан
? Узбекская ССР
Рождение ребёнка
29.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Дивногорск (Красноярский край)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
19.12.1994
с.Барлук, Куйтунский район, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
с.Барлук, Куйтунский район, Иркутская область