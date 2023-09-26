Резепина Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезепина Анна Афанасьевна

Резепина Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1888

Дата смерти

13.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1888

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1926

Сын: Резепин Сергей Михеевич

Отец ребёнка: Резепин Михей Федулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резепин Петр Михеевич

Отец ребёнка: Резепин Михей Федулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резепин Иван Михеевич

Отец ребёнка: Резепин Михей Федулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резепин Павел Михеевич

Отец ребёнка: Резепин Михей Федулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резепин Михей Федулович

Смерть
13.05.1970
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close