Резепина Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1888
Дата смерти13.05.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1888
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1926
Отец ребёнка: Резепин Михей Федулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Резепин Михей Федулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Резепин Михей Федулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Резепин Михей Федулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1970
Челябинск, Челябинский, Челябинская область