Иванова Параскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Параскева Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Иванов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Степанович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Иванов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Степанович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1855

Сын: Иванов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Степанович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.12.1857

Сын: Иванов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Степанович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно
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