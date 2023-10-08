Иванова Параскева Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Иванов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей Степанович
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Иванов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Иванов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
05.12.1857
Сын: Иванов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно