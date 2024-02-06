Жирехин Емельян Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жирехин Никита
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Музланова Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: Жирехина Агафья Никонова
Рождение ребёнка
04.08.1884
Сын: Жирехин Лаврентий Емельянович
Мать ребёнка: Жирехина Агафья Никонова
Рождение ребёнка
30.07.1888
Дочь: Жирехина Васса Емельяновна
Мать ребёнка: Жирехина Агафья Никонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жирехин Трифон Емельянович
Мать ребёнка: Жирехина Агафья Никонова
Смерть
Неизвестно