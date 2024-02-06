Жирехин Емельян Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирехин Емельян Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жирехин Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Музланова Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: Жирехина Агафья Никонова

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1884

Сын: Жирехин Лаврентий Емельянович

Мать ребёнка: Жирехина Агафья Никонова

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.07.1888

Дочь: Жирехина Васса Емельяновна

Мать ребёнка: Жирехина Агафья Никонова

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жирехин Трифон Емельянович

Мать ребёнка: Жирехина Агафья Никонова

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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